昔遭爆未婚生子住豪宅！43歲名模錢帥君突鬆口認「有孩子」

43歲名模錢帥君因郭姓富商男友涉嫌洗錢、地下匯兌非法獲利超過上億元，去年7月在泰國被逮之後遭遣送回台，而她也就此神隱。今年6月傳出她與好友吳玟萱一起參加張學友演唱會，近日適逢中秋節，她突然鬆口坦承已生子。

錢帥君過去曾遭《鏡周刊》爆赴美生子，她當時則出面否認，而2018年4月則傳出住豪宅、接送小孩讀幼稚園的畫面，但她則從未坦承生子一事。而出席公開活動被問起感情、生子話題，她則透過主辦單位轉達，稱自己已非演藝圈的人婉拒受訪。

去年傳出錢帥君的郭姓富商男友涉嫌洗錢、地下匯兌非法獲利超過上億元，去年7月在泰國被逮之後遭遣送回台，而錢帥君也就此神隱，社群平台發文全部刪除，更傳出與親友斷聯的消息。近日適逢中秋節，錢帥君突然在社群平台發文，文中感慨「全家中秋團圓心願落空」，並痛罵台灣司法不公，疑似在為郭姓富商男友叫屈。此外，她在文中更提及「小孩滿心期待爸爸回家」，首度認了已有孩子。

近日適逢中秋節，錢帥君突然在社群平台發文，文中感慨「全家中秋團圓心願落空」，更鬆口坦承已有孩子一事。 圖/摘自threads

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