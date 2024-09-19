吳宗憲公開訓兒撂重話！鹿希派驚揭實情：他私下罵得更難聽

綜藝天王吳宗憲之子鹿希派（吳睿軒）過去曾屢屢爆出負面新聞，多次與爸爸一起開記者會道歉，近幾年來已反省並專心經營牛肉麵店。日前他參加節目錄影，驚爆吳宗憲曾撂下重話「不要再干擾我的人生」，來賓們聽了相當震驚。

鹿希派近日參加《小姐不熙娣》節目，主持人小S（徐熙娣）則好奇問：「你爸每次罵你是不是在家裡先跟你串通好？」鹿希派則稱，爸爸是真的生氣，「而且他在節目上或鏡頭上面罵，都是10％的力道，他私底下罵的真的很難聽，我常常被退出家庭群組」。

鹿希派解釋，爸爸從他第一次出事時就非常生氣，而他也因而失去發專輯的機會。小S又再追問：「他有在公開場合罵你對不對？」鹿希派則坦言，爸爸最愛在公開場合罵他，更驚爆過去曾在路邊吸大麻被逮而開記者會道歉，當時爸爸真的氣炸，還說出「你可不可以不要再干擾我的人生」讓他相當內疚，並搬離家獨自討生活。

此外，鹿希派也爆料，表示第二次發生事情時開記者會道歉，當時已經做好退出演藝圈的打算，誰知吳宗憲突然出現在記者會上，「完全不知道他會來，他就自己走父子情那一套，表現爸爸其實也不是那麼嚴格」。他直言，雖然目前父子是和好狀態，但他深知父親至今仍舊相當氣他。

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