快訊

出動10車26人趕赴搶救！高雄二手商店火警 火舌竄出無人傷亡

黎巴嫩呼叫器爆炸案…國安站搜索BAC在台辦事處 承租人現身士檢複訊

呼叫器誰生產？匈牙利媒體揭露「真正經手公司」 保加利亞將出手調查

吳宗憲公開訓兒撂重話！鹿希派驚揭實情：他私下罵得更難聽

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
吳宗憲（左）現身兒子鹿希派道歉記者會時，就在媒體面前把兒子罵的狗血淋頭。圖／容易文創提供
吳宗憲（左）現身兒子鹿希派道歉記者會時，就在媒體面前把兒子罵的狗血淋頭。圖／容易文創提供

綜藝天王吳宗憲之子鹿希派（吳睿軒）過去曾屢屢爆出負面新聞，多次與爸爸一起開記者會道歉，近幾年來已反省並專心經營牛肉麵店。日前他參加節目錄影，驚爆吳宗憲曾撂下重話「不要再干擾我的人生」，來賓們聽了相當震驚。

鹿希派近日參加《小姐不熙娣》節目，主持人小S（徐熙娣）則好奇問：「你爸每次罵你是不是在家裡先跟你串通好？」鹿希派則稱，爸爸是真的生氣，「而且他在節目上或鏡頭上面罵，都是10％的力道，他私底下罵的真的很難聽，我常常被退出家庭群組」。

鹿希派解釋，爸爸從他第一次出事時就非常生氣，而他也因而失去發專輯的機會。小S又再追問：「他有在公開場合罵你對不對？」鹿希派則坦言，爸爸最愛在公開場合罵他，更驚爆過去曾在路邊吸大麻被逮而開記者會道歉，當時爸爸真的氣炸，還說出「你可不可以不要再干擾我的人生」讓他相當內疚，並搬離家獨自討生活。

此外，鹿希派也爆料，表示第二次發生事情時開記者會道歉，當時已經做好退出演藝圈的打算，誰知吳宗憲突然出現在記者會上，「完全不知道他會來，他就自己走父子情那一套，表現爸爸其實也不是那麼嚴格」。他直言，雖然目前父子是和好狀態，但他深知父親至今仍舊相當氣他。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

延伸閱讀

77歲資深女星「宣布再動刀」 網友留言區打氣

女星挺「超大孕肚」搭捷運 驚曝：月台到出口要20分鐘

昔遭爆未婚生子住豪宅！43歲名模錢帥君突鬆口認「有孩子」

40歲鼓鼓驚爆「大潤發打工」 1原因公開向經理道歉：對不起

相關新聞

昔遭爆未婚生子住豪宅！43歲名模錢帥君突鬆口認「有孩子」

43歲名模錢帥君因郭姓富商男友涉嫌洗錢、地下匯兌非法獲利超過上億元，去年7月在泰國被逮之後遭遣送回台，而她也就此神隱。今年6月傳出她與好友吳玟萱一起參加張學友演唱會，近日適逢中秋節，她突然鬆口坦承已生子。

吳宗憲公開訓兒撂重話！鹿希派驚揭實情：他私下罵得更難聽

綜藝天王吳宗憲之子鹿希派（吳睿軒）過去曾屢屢爆出負面新聞，多次與爸爸一起開記者會道歉，近幾年來已反省並專心經營牛肉麵店。日前他參加節目錄影，驚爆吳宗憲曾撂下重話「不要再干擾我的人生」，來賓們聽了相當震驚。

小禎離婚四年！命理師斷言「還會再生2胎」反應曝光

39歲小禎與李進良2007年在美國登記結婚，但過了幾年就開始分居，直到2020年才正式辦妥離婚手續。如今離婚已4年，近來有命理師斷言小禎還有生子的機會，她聽完當場嚇傻！

77歲資深女星「宣布再動刀」 網友留言區打氣

76歲資深藝人韓湘琴，曾演出「包青天」、「鐵娘子」、「女兵日記」等近百部作品，25歲與同為演員的唐威結婚後，生下女兒唐可珊與兒子唐志中，如今是國內知名藝人暨藝術家。上個月唐志中透露媽媽眼經動手術，如今傳出韓湘琴的另一隻眼睛也將動手術。

45歲羅志祥「撞臉吳克群」遭疑整形 曬自拍照吐實情

45歲羅志祥近來在馬來西亞開演唱會，不過網路上卻流傳著一段演唱會影片，並指稱羅志祥在台上的表情僵硬，遭質疑做醫美整形。對此，羅志祥17日則曝光自拍照揭真相。

曾愛過莫文蔚、朱茵仍單身 周星馳1句回應惹鼻酸

香港喜劇天王周星馳自從開了社群帳號後，和粉絲頻頻互動，與外界的距離也越來越近，但他的感情世界卻始終沒有結果，過去與他傳緋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。