小禎離婚四年！命理師斷言「還會再生2胎」反應曝光

39歲小禎與李進良2007年在美國登記結婚，但過了幾年就開始分居，直到2020年才正式辦妥離婚手續。如今離婚已4年，近來有命理師斷言小禎還有生子的機會，她聽完當場嚇傻！

小禎近日參加節目《花甲少年趣旅行》被帶去看手相，命理師先是提到小禎在婚姻中容易起口角，並建議她要理解另一半的優缺點才能改善關係，小禎聽完則告訴命理師自己早已離婚，暗示目前只想與前夫維持目前的關係。

命理師接著追問小禎是否喜歡小孩，小禎則點頭並問說：「還會有小孩嗎？」命理師則回答：「手相顯徵是會有兩個的機會。」一旁的梁赫群則瞎起哄說：「（新聞）直接發稿了！」奇怪的是，老師剛說完話，現場就颳起一陣怪風，讓人不禁聯想是否有其他徵兆，梁赫群則浮誇地喊說：「胡盈禎的婚姻就像這一陣龍捲風」，讓現場來賓笑成一團。

小禎被斷言仍有生子的機會後驚慌表示：「想說可能將來還會有一個對象，也還滿期待，如果有這個人出現的話，但是就是順其自然」，並語帶保留地說：「因為我小孩也大了，你說叫我現在再生一個，其實也是滿盧的」。

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