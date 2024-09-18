77歲資深女星「宣布再動刀」 網友留言區打氣

77歲「最正奶奶」韓湘琴，曾演出「包青天」、「鐵娘子」、「女兵日記」等近百部作品，25歲與同為演員的唐威結婚後，生下女兒唐可珊與兒子唐志中，如今是國內知名藝人暨藝術家。上個月唐志中透露媽媽眼經動手術，如今傳出韓湘琴的另一隻眼睛也將動手術。

韓湘琴今天稍早在臉書發文，透露即將要進開刀房動刀，對於手術結果相當有信心，網友們也紛紛在底下留言替她加油打氣。

據《三立新聞網》報導，唐治平透露母親視力受老花所苦，才會決定去做白內障手術，先前右眼已動刀，今天宣布左眼也將動手術。

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