快訊

陸宣布：34項台灣農產品 停止免徵進口關稅

曾獲周星馳大讚「表現得比我好」石班瑜這樣護嗓保飯碗

白珮茹涉詐15年助理費逾5百萬 前立委父白添枝等家人淪人頭

45歲羅志祥「撞臉吳克群」遭疑整形 曬自拍照吐實情

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
羅志祥近日到馬來西亞開演唱會，表情僵硬遭疑整形。 圖／天空娛樂提供、摘自微博
羅志祥近日到馬來西亞開演唱會，表情僵硬遭疑整形。 圖／天空娛樂提供、摘自微博

45歲羅志祥近來在馬來西亞開演唱會，不過網路上卻流傳著一段演唱會影片，並指稱羅志祥在台上的表情僵硬，遭質疑做醫美整形。對此，羅志祥17日則曝光自拍照揭真相。

羅志祥14日在馬來西亞舉辦演唱會，近日網上流傳著一段當天他在台上的畫面，網友們紛紛指稱羅志祥臉部表情僵硬，引發網友們熱議，「#羅志祥在哪裏做的醫美」關鍵字甚至還登上微博熱搜榜第一名，更引來大批網友狂酸：「假面感好重，還水油水油的」、「越來越周揚青了」、「撞臉吳克群」、「這臉一看就打針了」、「拉皮了」、「其實挺明顯的，跟古天樂一樣，皮膚緊緻得有點不正常」、「大概還沒消腫，不然台灣醫美技術會被吐槽」。

對此，羅志祥昨（17）日在微博連發15張自拍照，並發文寫道：「謝謝大家對我的臉感興趣，原相機生圖拍攝，請各位客官看清楚喔，也祝大家中秋佳節快樂，健康平安。」文末還還hastag自嘲：「羅志祥在哪裡做的醫美。」

羅志祥近日到馬來西亞開演唱會，表情僵硬遭疑整形。 圖/摘自微博
羅志祥近日到馬來西亞開演唱會，表情僵硬遭疑整形。 圖/摘自微博

羅志祥近日到馬來西亞開演唱會，表情僵硬遭疑整形。 圖/摘自微博
羅志祥近日到馬來西亞開演唱會，表情僵硬遭疑整形。 圖/摘自微博

羅志祥出面回應。 圖/摘自微博
羅志祥出面回應。 圖/摘自微博

延伸閱讀

77歲資深女星「宣布再動刀」 網友留言區打氣

小禎離婚四年！命理師斷言「還會再生2胎」反應曝光

林青霞「撞裂肋骨」休養三個月 優雅現身領獎

林志穎15歲兒「身高177公分」 高大正面照曝光

相關新聞

77歲資深女星「宣布再動刀」 網友留言區打氣

76歲資深藝人韓湘琴，曾演出「包青天」、「鐵娘子」、「女兵日記」等近百部作品，25歲與同為演員的唐威結婚後，生下女兒唐可珊與兒子唐志中，如今是國內知名藝人暨藝術家。上個月唐志中透露媽媽眼經動手術，如今傳出韓湘琴的另一隻眼睛也將動手術。

45歲羅志祥「撞臉吳克群」遭疑整形 曬自拍照吐實情

45歲羅志祥近來在馬來西亞開演唱會，不過網路上卻流傳著一段演唱會影片，並指稱羅志祥在台上的表情僵硬，遭質疑做醫美整形。對此，羅志祥17日則曝光自拍照揭真相。

曾愛過莫文蔚、朱茵仍單身 周星馳1句回應惹鼻酸

香港喜劇天王周星馳自從開了社群帳號後，和粉絲頻頻互動，與外界的距離也越來越近，但他的感情世界卻始終沒有結果，過去與他傳緋...

小粉紅狂喊「姐夫」誤認孩子爹 歐陽妮妮嚇壞急澄清

歐陽妮妮與交往5年的男星張書豪7月修成正果，日前2人公布懷孕喜訊後，她仍挺孕肚上工開直播，甚至邀來當年夯劇「來自星星的你...

曾志偉首次接下台灣大型綜藝 擔任評審大呼不容易

緯來電視網大型實境美食競賽原創節目「夜市王」，除邀請到黃金主持陣容Lulu黃路梓茵、阿達ADA以及美麗本人攜手主持外，第...

舒淇中秋節驚喜宣布新身分 期待「女孩」將於2025年露面

舒淇中秋節驚喜宣布新身分，首度自編自導電影「女孩」終於正式殺青，並在今（17）日在中秋佳節曝光電影概念海報，海報上以女孩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。