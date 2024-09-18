45歲羅志祥「撞臉吳克群」遭疑整形 曬自拍照吐實情
45歲羅志祥近來在馬來西亞開演唱會，不過網路上卻流傳著一段演唱會影片，並指稱羅志祥在台上的表情僵硬，遭質疑做醫美整形。對此，羅志祥17日則曝光自拍照揭真相。
羅志祥14日在馬來西亞舉辦演唱會，近日網上流傳著一段當天他在台上的畫面，網友們紛紛指稱羅志祥臉部表情僵硬，引發網友們熱議，「#羅志祥在哪裏做的醫美」關鍵字甚至還登上微博熱搜榜第一名，更引來大批網友狂酸：「假面感好重，還水油水油的」、「越來越周揚青了」、「撞臉吳克群」、「這臉一看就打針了」、「拉皮了」、「其實挺明顯的，跟古天樂一樣，皮膚緊緻得有點不正常」、「大概還沒消腫，不然台灣醫美技術會被吐槽」。
對此，羅志祥昨（17）日在微博連發15張自拍照，並發文寫道：「謝謝大家對我的臉感興趣，原相機生圖拍攝，請各位客官看清楚喔，也祝大家中秋佳節快樂，健康平安。」文末還還hastag自嘲：「羅志祥在哪裡做的醫美。」
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