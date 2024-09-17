曾愛過莫文蔚、朱茵仍單身 周星馳1句回應惹鼻酸

香港喜劇天王周星馳自從開了社群帳號後，和粉絲頻頻互動，與外界的距離也越來越近，但他的感情世界卻始終沒有結果，過去與他傳緋聞的女星包括于文鳳、莫文蔚、張敏、羅慧娟和朱茵，都沒有走到最後，先前曾有節目主持人訪問周星馳，問他為什麼不選擇娶妻生子，周星馳淡淡回應了一句話，也展現其無奈，甚至讓觀眾紅了眼眶。

早在10多年前，就有一檔訪談節目的主持人問他，為什麼不打算娶妻生子，周星馳淡然回應「我以為時間過得很慢，但後來發現，我現在已經五十歲了，你說我還有機會嗎？」如今周星馳已然62歲，只留下滿滿的惆悵，讓不少觀眾鼻酸。回顧過往情史，最出名的2段戀情分別是與朱茵在1992年合作電影「逃學威龍2」以及與莫文蔚合作「食神」，同樣都因戲生情，卻都沒有走到最後，外傳他曾出軌，但始終未獲證實。

不過周星馳初入演藝圈時與羅慧娟交往，是他印象最深的戀情之一，只是羅慧娟後來因病去世，這段戀情也成為周星馳心中永遠的遺憾，有網友曾在周星馳開通IG後留言問他：「星爺，有沒有掛念羅慧娟」，周星馳直白回應「有」，表明周星馳仍難以忘懷昔日回憶。

周星馳。(本報系資料照)

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