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小粉紅狂喊「姐夫」誤認孩子爹 歐陽妮妮嚇壞急澄清

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
歐陽妮妮(左)、張書豪宣布懷孕喜訊。圖／摘自IG
歐陽妮妮(左)、張書豪宣布懷孕喜訊。圖／摘自IG

歐陽妮妮與交往5年的男星張書豪7月修成正果，日前2人公布懷孕喜訊後，她仍挺孕肚上工開直播，甚至邀來當年夯劇「來自星星的你」中的「千頌伊弟弟」、韓國大咖男星安宰賢當超狂嘉賓。沒想到2人同框曬戒畫面，卻引來大陸網友誤會，在留言區狂喊「姐夫」，嚇得歐陽妮妮急忙澄清。

28歲歐陽妮妮將升格新手媽咪，孕期間工作不停歇，在抖音平台開線上直播帶貨賺奶粉錢，日前她直播中途，正介紹商品時，突然有神秘男賓闖入，仔細一看就是韓國男星安宰賢，原來他為宣傳自創的珠寶品牌而來。

有趣的是，直播過程中，歐陽妮妮和安宰賢手上戴著同款戒指，不時抬起手大秀戒指，同時展示商品，還因解說商品關係，一度兩顆頭靠得近，瞬間讓網友狂呼「姐夫好帥」，嚇得歐陽妮妮當場趕緊澄清：「各位！各位！他不是姐夫，他是安宰賢歐巴」，而安宰賢在聽了翻譯得知狀況後，也對著鏡頭表示「比我更帥的人就站在旁邊」，似乎透露正牌尪張書豪當下就站在鏡頭外，陪嬌妻做直播，而直播結束後，安宰賢也在自己IG曬出和歐陽妮妮的合照，歐陽妮妮也轉發分享。

歐陽妮妮轉發和安宰賢合照。圖／摘自IG
歐陽妮妮轉發和安宰賢合照。圖／摘自IG
歐陽妮妮(右)、安宰賢同框直播，卻讓大陸網友誤會喊「姐夫」。圖／摘自網路
歐陽妮妮(右)、安宰賢同框直播，卻讓大陸網友誤會喊「姐夫」。圖／摘自網路

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