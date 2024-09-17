小粉紅狂喊「姐夫」誤認孩子爹 歐陽妮妮嚇壞急澄清
歐陽妮妮與交往5年的男星張書豪7月修成正果，日前2人公布懷孕喜訊後，她仍挺孕肚上工開直播，甚至邀來當年夯劇「來自星星的你」中的「千頌伊弟弟」、韓國大咖男星安宰賢當超狂嘉賓。沒想到2人同框曬戒畫面，卻引來大陸網友誤會，在留言區狂喊「姐夫」，嚇得歐陽妮妮急忙澄清。
28歲歐陽妮妮將升格新手媽咪，孕期間工作不停歇，在抖音平台開線上直播帶貨賺奶粉錢，日前她直播中途，正介紹商品時，突然有神秘男賓闖入，仔細一看就是韓國男星安宰賢，原來他為宣傳自創的珠寶品牌而來。
有趣的是，直播過程中，歐陽妮妮和安宰賢手上戴著同款戒指，不時抬起手大秀戒指，同時展示商品，還因解說商品關係，一度兩顆頭靠得近，瞬間讓網友狂呼「姐夫好帥」，嚇得歐陽妮妮當場趕緊澄清：「各位！各位！他不是姐夫，他是安宰賢歐巴」，而安宰賢在聽了翻譯得知狀況後，也對著鏡頭表示「比我更帥的人就站在旁邊」，似乎透露正牌尪張書豪當下就站在鏡頭外，陪嬌妻做直播，而直播結束後，安宰賢也在自己IG曬出和歐陽妮妮的合照，歐陽妮妮也轉發分享。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言