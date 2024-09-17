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曾志偉首次接下台灣大型綜藝 擔任評審大呼不容易

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
緯來原創「夜市王」重量級評審現身，左起為Alizabeth娘娘、曾志偉、韓勾ㄟ金針菇。圖／緯來提供
緯來原創「夜市王」重量級評審現身，左起為Alizabeth娘娘、曾志偉、韓勾ㄟ金針菇。圖／緯來提供

緯來電視網大型實境美食競賽原創節目「夜市王」，除邀請到黃金主持陣容Lulu黃路梓茵、阿達ADA以及美麗本人攜手主持外，第二波再發布重量級評審卡司，由香港影視圈最具代表性人物，集演員、主持人、電影製作人於一身的香港影帝曾志偉擔任評審，還有來自國際人氣網紅Alizabeth娘娘及韓勾ㄟ金針菇，緯來原創「夜市王」對三人來說都是全新的嘗試，更是首次跨足參與台灣大型綜藝，令人格外期待三人的火花。

曾志偉從影入行50年，首次接下台灣大型美食競賽節目邀約，出任評審長一職，問起契機為何，他用招牌的笑聲說：「我喜歡吃呀，我喜歡跟觀眾分享呀！」把他一向想要把歡樂帶給觀眾的心情表露無遺。不過既然身為評審長，曾志偉對於評比可絲毫不含糊，不僅邊吃邊認真做筆記，還強調色、香、味都重要「我把賣相考量也放進去，不只是要味道好，要讓人看了就想吃。」

另外一位來自泰國的評審Alizabeth娘娘，因為對料理直言不諱的直率風格「打拋豬放番茄就是死罪」一炮而紅，開啟了他的影片創作者之路，此次擔任評審，是首次橫跨電視節目作品的嘗試，娘娘說以前從沒和曾志偉合作過，但感覺並不陌生「 因為我有跟寶儀姐合作過，所以一看到志偉哥感覺很親切。」同樣也是從網路影片創作者「韓勾ㄟ金針菇」，第一次參與這麼大型的節目製作，坦言說不緊張是騙人的，即便自己已經在腦中練習很多遍：「我的頭腦裡面是表現很好，但我覺得我的笑容可能有點僵硬，請大家多多指教，希望後面表現越來越好。」

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