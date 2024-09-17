舒淇中秋節驚喜宣布新身分 期待「女孩」將於2025年露面
舒淇中秋節驚喜宣布新身分，首度自編自導電影「女孩」終於正式殺青，並在今（17）日在中秋佳節曝光電影概念海報，海報上以女孩的手部特寫作為主要構圖，糾結纏繞著的手指有戲且神秘，充滿無限想像。
電影「女孩」為舒淇首部自編自導作品，攜手資深監製葉如芬共同合作，以「千禧曼波」、「非誠勿擾」、「最好的時光」、「刺客聶隱娘」等經典電影奠定國際級影后地位的舒淇，今年多了「導演」的新身分，將自己醞釀許久的原創故事，順利拍出生涯首部編導長片「女孩」，導演舒淇表示：「很高興電影殺青了，非常期待之後帶著這部作品與各地的觀眾們見面。」
舒淇自編自導的第一部劇情長片「女孩」先前早有消息傳出，並傳出將與9m88合作，但始終未獲本人證實，如今這部電影由中環國際娛樂股份有限公司、華能國際娛樂股份有限公司、嘉映影業控股有限公司及阿那亞影視文化有限公司聯合出品，華文創股份有限公司製作，預計於2025年上映，敬請期待。
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