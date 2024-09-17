舒淇中秋節驚喜宣布新身分 期待「女孩」將於2025年露面

賈永婕日前風光出任101董座，她正忙著熟悉工作內容，台北101客服卻在此時收到威脅信，放話「為何她可以在101上班，我也很厲害憑什麼不能去」、「要跟賈永婕拚了」，甚至還涉及到她的人身安全，賈永婕也對此回應了。

2024-09-16 22:49