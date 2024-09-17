昔「康熙」爆紅素人撞臉動力火車 10年後驚人現況曝光
曾上過「康熙來了」而爆紅的原住民素人黃亞力，10年後上網路節目接受訪問時，模樣與10年前大不相同，還大方透露自己整形了哪些部位及花費。
黃亞力日前接受跨性別網紅愛里的訪問，談到自己當初上「康熙來了」的過程，笑稱當時皮膚很黑，而且完全沒化妝就上場錄影，對於被扮成動力火車也完全不介意，還曝與動力火車是同鄉，而那時從屏東上台北錄節目，家人竟完全不知道，接著也談到這幾年自己臉部的眼睛、額頭、鼻子、下巴、耳朵、胸部都有進行醫美手術，才讓他如今變得更具女性化的外表，而這些整形手術花費至少200多萬，光是鼻子就花了67萬，未來也想要去做變性手術。
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