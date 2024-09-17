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昔欠巨債被爆出！馬國畢曾威脅記者 得知「爆料人身分」轉念放下面對

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
小馬曾親手畫了一幅畫送給馬國畢。 圖／擷自臉書
小馬曾親手畫了一幅畫送給馬國畢。 圖／擷自臉書

馬國畢2013被爆出簽賭美國職棒而欠下5千萬的巨債，這10年來他四處工作賺錢還債，日前還被目擊到在當搬家工人，他也坦言還有600萬債務要還，好友小馬倪子鈞）就吐露過去馬國畢曾威脅過爆料的記者，但得知爆料人的身分後，就轉念面對錯誤。

小馬14日在臉書發文談到，看到馬國畢的新聞後，心裡非常有感觸，看到對方這一路以來勇氣，接著就透露當年欠債的事情被爆出後，馬國畢一度打電話給報導此事的記者，揚言如果自己活不下去，記者也別想好過，不過當聽到記者告知爆料人的身分後，他原本偏激的想法轉念成為感激，因為終於不用每天都活在謊言中，開始選擇面對，把那個壓在心裡的恨，轉變成勇氣，告訴自己只要有一口氣在，一定要把所有的債務還清。

小馬認為馬國畢選擇一條極其困難，但卻完全正確的路。就是不再怪別人，坦然面對自己的錯誤，更不讓自己活在謊言中。多年前還送給馬國畢一幅他親手畫的「豐盛有餘」，而這幅畫的意義是希望能夠鼓勵馬國畢，無論經歷了什麼，只要願意樂觀面對，願意再一次伸出手，就能從生命的池子裡撈出一條又一條的魚。這些魚象徵著機會、祝福和改變後的生命。

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