剛上任101董座不到1個月 賈永婕竟收到威脅信
賈永婕日前風光出任101董座，她正忙著熟悉工作內容，台北101客服卻在此時收到威脅信，放話「為何她可以在101上班，我也很厲害憑什麼不能去」、「要跟賈永婕拚了」，甚至還涉及到她的人身安全，賈永婕也對此回應了。
據「三立新聞網」報導，賈永婕對威脅信表示「謝謝關心！101第一時間已經報警處理」，而101也發出聲明：「針對台北101收到恐嚇信一事，感謝關心，台北101已於9/13依照相關程序報警處理，同時亦加強內部安全措施，提高館內異常巡查及增加場域保全人力 ；台北101並將積極配合警方進行偵辦，針對妨害社會秩序之不法行為，追究相關法律責任。」
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