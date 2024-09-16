林志穎15歲兒「身高177公分」 高大正面照曝光
49歲「不老男神」林志穎當年帶著4歲大兒子Kimi參加親子實境秀「爸爸去哪兒」，Kimi可愛萌樣至今仍讓人印象深刻。事隔11年，昨（15）日迎來Kimi的15歲生日，林志穎除了發文慶祝外，更透露兒子的身高已經177公分。
Kimi自從結束「爸爸去哪兒」節目後便鮮少露面，昨天是Kimi的15歲生日。林志穎特地發文慶祝，並感性寫道：「看著你突然間長的好高，已經不是跟在爸爸旁邊的那個小kimi」更自爆Kimi的身高已經177公分，還透露Kimi身高目標是185公分。
發文中，林志穎更附上Kimi目前的正面照，雖然照片模糊，但仍能看得出高大身形。發文一出，網友們紛紛興奮留言說：「很有愛的爸爸，生日快樂」、「小帥哥生日快樂～～！小孩大了爸爸卻一點都沒變！」、「不敢相信那個小小的Kimi 15歲了！」、「Kimi真的長好大，我對Kimi的印象，還停留在爸爸去哪兒，那個鬼靈精怪的小Kimi」、「15歲快樂，那年的Kimi真的長大了」、「哇~我們的小kimi長大了變成了帥哥，生日快樂喔」。
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