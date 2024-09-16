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小7歲帥尪親吐「從演藝圈轉戰當房仲」原因 王俐人嚇呆

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
林琮軒和王俐人2021年結婚。記者李姿瑩／攝影
林琮軒和王俐人2021年結婚。記者李姿瑩／攝影

48歲女星王俐人2021年突然宣布與小7歲的老公林琮軒結婚，婚後也淡出演藝圈。近來夫妻倆接受採訪，透露將規劃到泰國投資房產，更驚爆身分是藝人的林琮軒曾當房仲10年。

據《TVBS新聞網》報導，林琮軒表示過去出道當藝人後，曾有10年轉戰當房仲，因為當年的女朋友對他不放心，便希望他能跟著她哥哥學習當房仲，無奈不到3個月就分手；一旁王俐人對於當老公當房仲的原因完全不知情，因此聽到這一段話時面露驚訝。

此外，林琮軒也透露自己身體敏感，有時看到氛圍特別的物件身體會有感覺；他也分享房仲業有個傳說，凡是第一個月能賣出防，就代表作這行的運氣會特別好，而他也相當幸運地在第一個月內就賣出延吉街的房子，且當房仲持續長達10年。

被問起婚禮，林琮軒則稱家族人數龐大、分別在宜蘭與台北，因此要一起辦婚宴有困難，所以還沒進一步計畫。

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