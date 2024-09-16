聽新聞
0:00 / 0:00
曾之喬懷孕美成這樣！「渾圓孕肚」首曝光
曾之喬與辰亦儒結婚4年，上個月曬出超音波照，分享懷孕喜訊。昨（15）日她與好姊妹柯佳嬿聚會，孕肚也意外曝光，引發熱議。
柯佳嬿昨天突然在IG限時動態上曝光與曾之喬的合照，並開心寫下：「分享不完的各種事，開心的約會」，還附上周慧敏的《盡在不言中》。照片中，只見曾之喬穿著一身深藍色長版洋裝，而懷孕的肚子若隱若現，隱約看得出小腹已微微隆起。
更多推薦
▪驚爆被林俊逸拋棄！趙詠華不忍了 親友也抱怨
▪被爆和詐騙車手交往 她怒指小甜甜「知法犯法」
▪歐陽妮妮才宣布懷孕 認了這事「真的好難」上網求解
▪淡出30年成數10億雪花冰大亨！男星吐催淚遺憾
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言