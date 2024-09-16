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曾之喬懷孕美成這樣！「渾圓孕肚」首曝光

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
曾之喬孕肚首曝光。 圖／摘自臉書、柯佳嬿IG
曾之喬孕肚首曝光。 圖／摘自臉書、柯佳嬿IG

曾之喬與辰亦儒結婚4年，上個月曬出超音波照，分享懷孕喜訊。昨（15）日她與好姊妹柯佳嬿聚會，孕肚也意外曝光，引發熱議。

柯佳嬿昨天突然在IG限時動態上曝光與曾之喬的合照，並開心寫下：「分享不完的各種事，開心的約會」，還附上周慧敏的《盡在不言中》。照片中，只見曾之喬穿著一身深藍色長版洋裝，而懷孕的肚子若隱若現，隱約看得出小腹已微微隆起。

曾之喬孕肚首曝光。 圖／摘自臉書、柯佳嬿IG
曾之喬孕肚首曝光。 圖／摘自臉書、柯佳嬿IG

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