被主持人手伸進內衣揉胸 阿諾請辭還被誤會有公主病
中天綜合台「小明星大跟班」明（16日）晚10點播出「黑鍋永遠都是我在背！不忍了！事實的真相我決定講出來」，藝人阿諾剛出道就曾被性騷擾：「外景節目主持人常常半夜跑到我房間，錄影也會牽手或拍我屁股，他說這是為了增加默契。」她因為怕丟工作一再隱忍，導致對方的行為越來越超過：「他常用各種理由吃我豆腐，有一次我理智線斷掉，他說『要不要玩國王遊戲』，我不知道是什麼就氣說『來啊』！結果我猜拳猜輸了，他就把手伸到我內衣裡揉我的胸部，我嚇到不知道怎麼面對，委屈都在肚子裡。」
事後阿諾向製作單位請辭，還被誤會有公主病，吃不了外景工作的苦，而她也因為這件事對異性有陰影，同場來賓哈孝遠聽完恍然大悟：「難怪之前一起錄影時，我拍她說『這個很好吃』，她會突然很難過的說『你不要碰我，你會讓我覺得我是一個很髒的人』。」
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