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網酸王陽明打球「遭蓋火鍋」惱羞 本尊親回應還原真相

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
王陽明。記者沈昱嘉／攝影
王陽明。記者沈昱嘉／攝影

王陽明主演的電影《角頭－大橋頭》在台票房已破2億，人氣正夯的他，之前還因為「娘砲說」遭炎上，後來他放低姿態道歉，不過卻有網友挖出2年前一段王陽明與人打籃球時，有些火氣的畫面，網友指他惱羞成怒，釣出本尊親解釋事件來龍去脈。

有網友在Threads上分享一個影片，是王陽明參加2022年YT夏季籃球賽的片段，當時王陽明要帶球上籃時，遭到對手廚師YouTuber Fred佛瑞德蓋了一個火鍋，當下王陽明的反應看起來已有些火氣，用英文罵了一句，因此原PO就酸「就是很乾淨的火鍋啊！被蓋就在惱羞喔？不是刺個包手，噴個幾句英文就是美式球風餒」。

有不少網友則力挺王陽明「客觀說是因為拉手吧！他氣得是拉手吧！我被這樣拉我也會不爽，裁判也吹犯規了」、「沒有要護航，但前面其實就先拉手了，應該不是後面那個火鍋」、「在下面就拉手兩次了，看不懂籃球不要在那邊」、「感覺你的偏見已經蒙蔽了前面拉手的事實」。

而王陽明也親留言還原當下經過「不好意思！這位沒有把球赛前面幾段的畫面剪進來，被拉手幾次了，這段有點故意讓大家覺得我亂發脾氣」接著他透露與Fred是認識多年的朋友，也是之前籃球隊友，兩人打球常會講一些垃圾話，已經習慣打美式球風，也請求大家不要再放大。

王陽明被蓋火鍋後，對Fred有些火氣。 圖／擷自Threads
王陽明被蓋火鍋後，對Fred有些火氣。 圖／擷自Threads

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