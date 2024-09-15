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恭喜！周興哲絕美辣妻孕肚藏不住 開心認了二寶報到

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
周興哲(左)跟趙岱新喜迎二寶。圖／摘自IG
周興哲(左)跟趙岱新喜迎二寶。圖／摘自IG

29歲周興哲跟大6歲的絕美辣妻趙岱新登記結婚將近2年，去年8月喜迎愛女，趙岱新昨在社群分享美照因孕肚凸凸，粉絲頻頻關心是否有了二寶，稍早周興哲的經紀人琦琦接到詢問大方表示「是的」，開心證實周興哲、趙岱新夫婦再度做人成功，但不透露預產期、寶寶性別。

有一兄一弟的周興哲本來就很喜歡小孩，因為從小到大生活周遭都是男生，因此格外期待第一胎是女兒，最後美夢成真。他跟老婆趙岱新約好要生3個，去年8月全程待在老婆身旁陪產，一起迎接第一個女兒出生，後來趙岱新表示照顧小孩真的太累，對於拚3胎改變想法「先順其自然」，更大讚周興哲是神隊友，拍嗝、餵奶都難不倒他，女兒則很少哭鬧又愛笑，根本是個天使寶寶。

周興哲、趙岱新懷上一胎時按照習俗滿3個月才公布喜訊，這次周興哲的經紀人琦琦表示：「Eric（周興哲）家裡將有新成員，他感謝神帶來的禮物與恩典，沒有主動公開，因為認為是家務事，不想打擾大家，面對大家詢問也就順理成章回覆，謝謝大家的關心與祝福。」不難猜測二寶應已滿3個月。

趙岱新(左)懷了二寶，孕肚藏不住。圖／摘自IG
趙岱新(左)懷了二寶，孕肚藏不住。圖／摘自IG

趙岱新(左)懷了二寶，孕肚藏不住。圖／摘自IG
趙岱新(左)懷了二寶，孕肚藏不住。圖／摘自IG
周興哲開心表示老婆懷了男嬰。圖／摘自IG
周興哲開心表示老婆懷了男嬰。圖／摘自IG

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