金鐘59／「飢餓遊戲」未入圍成遺珠 宣告「不再角逐」人氣獎

「飢餓遊戲」去年曾入圍金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，雖然當時沒有獲獎，不過卻獲得由觀眾票選「最具人氣綜藝節目獎」，今年「飢餓遊戲」沒有入圍金鐘獎，製作單位14日在官方粉絲團宣告將不再角逐人氣獎。

「飢餓遊戲」對於今年沒有入圍金鐘獎感到遺憾，不過他們也正面回應「這也鼓舞飢餓遊戲，讓我們知道還有更多努力的空間，去做出更優質的節目內容」，接著就提到去年在大家幫忙下拿到了人氣獎，今年他們宣告「不再拉票角逐」，也吐露原因「人氣獎存在目的，本就是希望讓更多台灣的好節目，讓大家看見，也請粉絲朋友們把心中的一票，投給你喜歡的好節目」。

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