金鐘59／「飢餓遊戲」未入圍成遺珠 宣告「不再角逐」人氣獎
「飢餓遊戲」去年曾入圍金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，雖然當時沒有獲獎，不過卻獲得由觀眾票選「最具人氣綜藝節目獎」，今年「飢餓遊戲」沒有入圍金鐘獎，製作單位14日在官方粉絲團宣告將不再角逐人氣獎。
「飢餓遊戲」對於今年沒有入圍金鐘獎感到遺憾，不過他們也正面回應「這也鼓舞飢餓遊戲，讓我們知道還有更多努力的空間，去做出更優質的節目內容」，接著就提到去年在大家幫忙下拿到了人氣獎，今年他們宣告「不再拉票角逐」，也吐露原因「人氣獎存在目的，本就是希望讓更多台灣的好節目，讓大家看見，也請粉絲朋友們把心中的一票，投給你喜歡的好節目」。
更多推薦
▪羅大佑自曝「萎縮」後首現身開唱 體力現況曝光
▪痛到「想死又死不了」！吳怡霈曝恐怖宿疾
▪獨／「國光幫幫忙」收攤驚動吳宗憲！庹宗康說出真心話
▪金高銀「寸頭」現身驚艷多倫多紅毯 韓網大讚超帥氣
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言