阿本遭轟昔「喜歡女生是騙人的」 罕公開發文吐心聲
阿本過去是從「模范棒棒堂」出道，去年他出櫃之後也認了有男友，不過有網友質疑他過去在節目上說喜歡女生，原來是騙人的，日前他發文吐露心聲。
阿本談到自己有過以為性向明確、逐漸發展到模糊、探索自我、否定自我、拒絕認同、重新認同自己不同階段，直到確認性向後，有很長一段時間隱藏自己的性向，認識很久的好友或是工作夥伴，都讓他無法輕易說出性向這件事，他也認了「騙人」的部分，的確是事實，也是自己做出的選擇。而自己選擇所謂騙人的決定，這件事也相對複雜，無法很單一的下定論「騙人就是壞人」。
阿本認為成長過程中，會需要選擇用不同方式來處理人生課題，可能不夠勇敢、也許不夠有自信，但是當有一天，可以不用在性向上「騙人」，也能好好活著，那就是他正在做的事情了！而這篇貼文也釣出好友炎亞綸留言「擁有自己能決定公開的主動權永遠都是幸福的」。
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