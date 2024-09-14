YTR安森車禍頭部重創「仍在危險期」 妻友曝最新病況：眼角似乎有淚

YouTuber「默森夫妻」老公安森6日發生車禍，頭部重創，老婆默默9日發文透露安森在加護病房接受看護治療，希望外界能幫忙加油打氣，13日默默則透過直播分享安森病況，也描述事發當下情況。

默默透露安森當時遭撞倒地為頭部左側先著地，滾了好幾圈，造成前額部位腦出血、四肢挫傷。默默和友人直播時透露安森目前仍要依賴呼吸器，雖尚未完全脫離危險期，不過好消息是家屬去探視時感覺安森是有反應的，眼角似乎有淚，而目前醫生希望讓安森腦壓能降下來，所以醫生給予安森鎮定劑強迫他休息。

網友也紛紛留言加油，希望安森平安渡過，早日康復。

而網友也關心「默森夫妻」孩子的狀況，默默則表示有和孩子講爸爸出車禍需要休息，目前孩子由親人協助照顧，安森媽則於臉書留言透露孩子知道爸爸被車撞在休息，不吵不鬧，去廟裡拜拜會很認真拜託菩薩讓爸爸快點好起來，看了讓人不捨，希望菩薩能聽到孩子的祈求。

至於肇事者的部分，妻友表示這部分還是交由專業來處理，默默也透露肇事者偶爾會去探望，但沒有進到（加護病房）裡面去。

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