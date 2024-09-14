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吳謹言官宣與洪堯領証被質疑「已婚三年搶鋒頭」 老闆于正回嗆咒：造謠不得好死
吳謹言13日無預警宣布與《延禧攻略》同劇男星洪堯結婚，並曬出結婚証直呼「今天領的」，而同日也是男星陸虎結婚婚禮宴客。
吳謹言洪堯結婚成演藝圈熱門話題，不過網友先是指兩人曾否認戀愛今卻官宣結婚為「欺騙粉絲感情」，還有網友認為吳謹言其實早在三年前就領證，留言「這麼好的虎子（陸虎）結婚，被已婚三年的吳謹言搶了風（鋒）頭，你有嗎吳謹言」。而于正則為旗下藝人反擊，回嗆網友「昨天剛領的証，民政局可以作証」，並咒罵「造謠的人不得好死，下十八層地獄」。
其實于正為陸虎好友也受邀參與婚禮，他昨日發文祝賀吳謹言結婚並寫下「雙喜臨門」，一度讓人懷疑吳謹言懷孕了？其實同日也是他好友陸虎結婚，而他今（14）日曬出婚禮現場美照祝賀新人，回顧兩人相識多年，讚對方努力樂觀，人品好有才華，婚禮也如音樂氣氛般各種唱跳，相當美好。不過該貼文仍被網友頻問吳謹言婚事洗版，直問為何要選在這時間宣布，或是要于正提醒吳謹言財產別被騙光了，還有人認為洪堯遲早會出軌，而于正顯然護愛旗下藝人，面對網友唱衰，他不厭其煩一一回應（嗆）。
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