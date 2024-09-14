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太搶手！暌違10年 陶喆演唱會門票秒殺「可能加場」

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
陶喆演唱會賣完。圖／偉大文化提供
陶喆演唱會賣完。圖／偉大文化提供

陶喆世界巡迴演唱會「𝐒𝐨𝐮𝐥𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐈𝐈」將於11月9日在台北小巨蛋開唱，暌違10年，即將第4度踏上這個極具意義的舞台，粉絲早已手刀準備迎向這場搶票大戰，演唱會門票在今天（14）日中午開賣，就立刻傳出好消息宣告秒殺完售，社群上許多粉絲無緣順利購票，大嘆瞬間就被搶光光了。

對於演唱會快速sold out 的好成績，陶喆表示：「非常開心！」面對粉絲期待敲碗再加場，陶喆也回應：「有聽到很多歌迷的期望，自己也希望把 Soul Power 帶到更多人面前，覺得很感動，正在努力，希望有好消息。」

至於是否有加場可能性，主辦單位表示：「目前正在研擬加場的可行性，希望盡快能有好消息。」就讓我們一起期待。

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