男神來台變吃貨！二宮和也、竹內涼真一到台灣就開吃

日本男星二宮和也、竹內涼真13日來台，聯手宣傳日劇「黑色止血鉗」第2季。難得能看到兩大男神同框，台灣哈日迷們一早就擠爆松山機場，在800名粉絲的歡呼聲中，熱情迎接偶像抵達寶島。

二宮和也和竹內涼真合演醫療劇「黑色止血鉗」，在第2季播出後，別開生面地到台灣舉辦見面會。看到松山機場湧入大批接機粉絲，二宮和也跟竹內涼真也沿路揮手、微笑回應，在媒體和粉絲的簇擁中擠上保母車。

他們在見面會前接受台灣媒體訪問，笑說他們火速驅車前往竹內涼真指定的知名雞湯老店吃午餐，二宮和也大讚：「真的非常好吃。」竹內涼真難掩驕傲，原來他在來台前就查好所有必吃的餐點。「我來台灣之前就好好地調查了一番，因為停留時間有限，要好好把握時間吃個夠，那個雞湯真的驚為天人。」

說到台灣美食，2位男神瞬間變成吃貨，猛誇台灣炒飯有夠好吃，竹內涼真說：「在日本完全沒有這麼好吃的炒飯，雞湯也是一絕，真的應該要來日本開店的。」

當然他們沒忘記感謝台灣粉絲熱情支持，二宮和也始終記得過去來台開唱的盛況，「一下飛機就覺得，啊來到台灣了，粉絲一如往常的熱情地歡迎我們 」。竹內涼真則是感嘆：「抵達後就覺得過去努力拍攝的辛苦時間都值得了，謝謝大家一直這麼喜歡和支持我們。」

二宮和也坦言，其實拍第一季有在討論要辦海外見面會，「但不確定台灣的大家有看嗎」。這次再次聽到要辦見面會的時候，二宮和也不免還是嚇一跳，「因為得知第二季串流平台成績很好，就開心成行。雖然這樣講有些奇怪，但我們有種來旅行的心情，像是努力過後的小獎賞」。

竹內涼真一心惦記著台灣美食吃不完，「除了開心之外，實在很遺憾停留時間真的太少，吃不夠也逛不夠」。「黑色止血鉗２ ー惡魔外科醫生ー」本周日完結，friDay影音跟播上架。

二宮和也笑容滿面對媒體揮手。記者沈昱嘉／攝影 二宮和也和竹內涼真與台灣粉絲相見歡。記者沈昱嘉／攝影 二宮和也和竹內涼真一入境就心情極佳。記者沈昱嘉／攝影

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