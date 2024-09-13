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泰一涉性犯罪「不拘留移送檢方」 案發時恐吸毒？警方回應了
韓國經紀公司SM娛樂上個月28日突發聲明，公告旗下藝人泰一（文泰一）因涉及性犯罪遭起訴，事態嚴重，泰一退出所屬組合NCT，讓人震驚。
而綜合韓媒報導，泰一12日被警方依性犯罪嫌疑不拘留移送檢方，關於案情，警方則表示因公訴尚未提出，所以無法透露受害人數等具體情況。但對於早前傳出懷疑泰一在案件發生時恐涉毒？警方則給予了否認的回應，表示「案發時沒有吸毒」。
SM娛樂上個月公開泰一涉案遭調查一事，隨後韓媒報導案件6月時就立案，泰一甚至8月初時還出席了粉絲見面會，SM娛樂則回應是八月中旬才得知此事，並在泰一接受警方調查後掌握相關資訊後才做出讓泰退團的決定並對外公告。
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