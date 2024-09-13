吳謹言昔撇戀洪堯被指欺騙 老闆于正反擊吐心境「想愛就愛，想嫁就嫁」

于正旗下藝人吳謹言、洪堯官宣結婚。圖／截自微博／于正

于正旗下藝人吳謹言、洪堯今（13）突然宣布結婚領證，他發文恭喜並爆料兩人已相戀7年，結果被網友翻出2019年兩人否認戀愛一事，並留言質問于正吳謹言當時為何欺騙粉絲？還有網友留言「讓吳謹言退圈 結婚生子」，于正正面反擊，也發長文吐露「人生在世最重要就是好好生活」的感受。

網友留言指吳謹言當年闢謠是欺騙粉絲，于正反擊「個人隱私為什麼要公諸於眾」，還有網友留言退圈生子，于正則回嗆「你對女性的惡意如此之大，結婚了連工作都不讓幹了，可是呢？我們合約到明年七月了呢，古裝大戲馬上來襲。」

而于正今（13）日還參加了好友陸虎婚禮，有感而發談人生，表示人生在世最重要就是好好生活。他自認不在乎名利得失，是個隨時希望自己舒服的人，覺得沒什麼比自己的感受更重要，也直言坦言若不自愛，哪有能力去愛別人？

他表示希望旗下藝人也同樣不怕失去，「想愛就愛，想嫁就嫁。不要為了任何事本末倒置委屈了自己，我們的一分一秒都不會再來。」

于正微博全文：

我覺得人生在世最重要的就是好好生活。我們努力學習，努力工作都是為了這一目標。名和利，喧囂和繁華都會過去，唯有生活會一直伴隨著我們。所以我就是個隨時隨刻都希望自己舒服的人，我不在意自己的名聲，也不在意得失，沒有任何東西比我自己的感受更重要，要是我連自己都不愛，我哪有能力去愛別人？所以我希望我們家的藝人也一樣，不要怕失去任何東西，想愛就愛，想嫁就嫁。不要為了任何事本末倒置委屈了自己，我們的一分一秒都不會再來。至於選擇的人，永遠是鞋合不合適只有腳知道，即使未來會如何，也不要因為未來委屈了現在的自己，也不要總用老眼光看人，人是會進步和改變的。人生能快樂一天就快樂一天，管它明天發生什麽？我在虎子婚禮的現場，不知道為什麽就想寫下這一段話，希望每一個朋友都從愛自己，遵從自己的感覺去生活，那才不辜負來這世間一趟。至於任性的我，還會再任性下去，希望你們都get到，然後勇敢做自己，一直快樂下去。

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