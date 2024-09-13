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不知江蕙罹癌！李炳輝感動：她每年都關心我

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
李炳輝感謝外界對他的幫助。圖／華視提供
李炳輝感謝外界對他的幫助。圖／華視提供

李炳輝今天出席資深藝人中秋聯歡餐會，提到江蕙復出滿是感動。因為江蕙每年都會委請助理探望李炳輝夫妻，李炳輝完全不知道江蕙罹癌，聽聞她和病魔奮鬥，直說：「我要祝福江蕙小姐身體趕快好，把那個病（癌症）趕走。」

說到和江蕙的交情，李炳輝回憶當年兩人都是在那卡西發跡，江蕙很關心他，李炳輝也會翻唱她的歌曲，尊稱江蕙為「江老師」。

「很有緣，很感謝她。」李炳輝對江蕙長年來的關心都記在心裡，現在知道她病癒康復，同樣為她感到開心。

而他目前身體狀況還過得去，和之前差不多，依舊要定期到醫院做復健，每周二到周日固定在市場表演。「很感謝大家跟媒體對我們的關心，祝大家永遠年輕」。

李炳輝說，市場生意這兩年差不多，每天收入不一定，有時候一千多塊，有時候幾百塊，「我很滿足了，身體健康最重要」。李炳輝也感謝各界持續關照他的演出工作，雖然尾牙邀約還沒有開始，但北海鮪魚香絲前董事長、台灣優質生命協會的紀寶如等都從未忘記他，成為李炳輝繼續前進的助力。

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李炳輝感謝外界對他的幫助。圖／華視提供
李炳輝感謝外界對他的幫助。圖／華視提供

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