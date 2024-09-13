陳文茜摔跤「膝蓋流出黑血」 驚悚傷勢照曝光

66歲陳文茜2019年被診斷出肺腺癌後，便積極與病魔抗戰，去年更傳出罹患敗血症、腦部疾病、以及蜂窩性組織炎等多種病痛，幾度從鬼門關救回；今年7月，她則透露腎臟也出問題。昨（12）日她則自曝發生意外，在散步時跌倒，膝蓋還流出黑血。

陳文茜今天凌晨在社群平台分享近況，她先是感慨自己年紀漸長得開始頻繁面對生死，「一些熟人突然走了，幾個月前，還來探望生病的我。他們在一些小病的綜合症，一不小心，就走了。」文末則透露昨天傍晚在常走的石階上跌倒摔跤，強調雖然傷勢不嚴重，但由於長期服藥緣故，膝蓋跌傷的地方流出黑色的血液，「因為我的血液濃度太高，黑血看起來挺嚇人。」她最後樂觀表示：「摔倒之後，出門的念頭放下，反而靜心。」

陳文茜也在發文中附上傷勢照片，引來網友們心疼留言：「為姐祈禱早日痊癒」、「希望他早點收口 早日康復」、「秀秀妳（抱），看起來就好痛，祝福早日康復。問問醫生看看，有沒有需要打破傷風」、「文茜小姐 保重 走路不要想事情容易跌倒（生病時有傷口會復原的很慢）請小心走路」、「看到你的腳傷，好心疼，祝你早日康復」。

陳文茜12日在石階摔倒，透露膝蓋流出黑色的血。 圖／摘自陳文茜臉書

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