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華為三折機強過iPhone 16？Joeman列「三缺點」認：不會想買

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
Joeman拍片評比華為新產品，並大讚華為在業界遙遙領先。 圖/摘自youtube
Joeman拍片評比華為新產品，並大讚華為在業界遙遙領先。 圖/摘自youtube

蘋果在日前發布會上推出iPhone 16，同時華為推出業界首款三折手機，試圖挑戰蘋果在中國市場的地位。近日Joeman先是在美國蘋果發表會現場分享iPhone 16，昨（12）日則拍片評比華為新產品，並大讚華為在業界遙遙領先，但卻也直言因「三個缺點」不會有購買意願。

Joeman昨（12）發布新片，他先是稱讚華為的新產品「遙遙領先」，坦言三折手機是「直接狙擊iphone16系列」。但他也列出華為三折的缺點，除了價格太貴，指出它選用的處理器「效能落後三年」，推測產品日後可能會出現能效比差、續航力差等問題。此外，Joeman也指出華為三折機「非常重也非常厚」，如果裝上手機保護殼後會有320克至330克、厚度12.8mm，直言單手難以操作、不利於女性使用者。

Joeman最後總評這支手機，坦言一定會有人買來當「炫耀財」，但自己則沒有購買意願，「要我花10萬多塊買一隻7奈米製程的手機，我自己是比較難說服我自己的」。

Joeman分析華為三折機的效能。 圖/摘自youtube
Joeman分析華為三折機的效能。 圖/摘自youtube

Joeman直言不會購買華為三折機。 圖/摘自youtube
Joeman直言不會購買華為三折機。 圖/摘自youtube

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