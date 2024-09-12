王鶴棣被爆姊弟戀「KTV甜靠大10歲女星陳小紜」 雙方都回應了

中國大陸男星王鶴棣主演陸版道明寺走紅，更憑藉古裝劇《蒼蘭訣》成為新生代男神，12日陸狗仔爆料他疑似與大10歲女星陳小紜姊弟戀，不過已被雙方工作室發聲否認。

陸狗仔日前爆料「男頂流搞劇組夫妻」，狗仔「追瓜少年阿飛」今再曝光一段KTV聚會畫面，王鶴棣對陳小紜唱著〈告白氣球〉，兩人合唱〈因為愛情〉，還一度把頭靠在陳小紜肩上，指兩人互動親密。

王鶴棣工作室於狗仔流出畫面後回應「殺青聚餐，輪流唱歌，別編故事」，表示將對造謠、傳播等侵害王鶴棣權益的行為採取法律行動。陳小紜工作室也同樣表示影片為劇組聚餐，其餘爆料都是編故事，雙雙否認戀愛傳聞。

大陸狗仔爆料兩人疑似姊弟戀。圖／截自微博／追瓜少年阿飛

工作室已發聲否認。圖／截自微博／陳小紜工作室

工作室已發聲否認。圖／截自微博／王鶴棣工作室

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