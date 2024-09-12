馬俊麟挺過婚姻危機 鬆口夫妻互動真實現況
42歲8點檔小生馬俊麟2019年鬧出假戲真做風波後，去年底他回歸演藝圈拍戲。近來他上節目分享夫妻倆私下的甜蜜互動，讓在場來賓相當羨慕。
馬俊麟近來上《單身行不行》透露夫妻私底下的互動。他解釋，夫妻倆都是美術研究所同學，因而每逢特殊節日都會做手工卡片送給對方，也會將自己想說的話寫在卡片內送給對方，婚姻生活過得相當甜蜜。
馬俊麟坦言，兒時唸復興商工時父親起先相當反對，還曾拿著掃把要打他，但也讓他叛逆地選擇要繼續走藝術圈，後來經過三次努力考上了師範大學美術研究所，考試期間還參加了比賽，「陸陸續續開始參加比賽，前前後後大概差不多拿了快一百萬」，並向父親證明自己有能力可以養活自己，爸爸才漸漸不再干涉。此外，他也在節目中分享作品，其中包含了一副被銀行收藏的畫，直言「透過繪畫我們把瞬間捕捉就變成永恆，現在還有畫畫，有時候會覺得不是藝術需要你，而是這些畫畫的人，他自己需要藝術」。
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