婆婆資助房產頭期款「開1條件」 李蒨蓉耿耿於懷20年

李蒨蓉4年前鬧出阿帕契風波，演藝事業重創，還一度變賣名牌包維生，去年則將住了15年的房子賣掉去租房。近來她談起當年結婚時婆婆贊助房子頭期款，但卻要求房子不能登記她的名字，讓她耿耿於懷。

李蒨蓉近來與朋友聊天談起友人替兒子買房一事，正在考慮贈與稅、避免兒子婚後有財產糾紛等細節；另一方面，又聽聞女性朋友跟公婆同住，生活中出現的一些摩擦，但卻不想分攤房租所以無法搬走。

李蒨蓉直言，這讓她回想起20年前結婚時，婆婆出錢幫忙付老公買房的頭期款，但唯一的條件則是「房子不可以寫我的名字」，這也讓她耿耿於懷，還常在跟老公吵架不爽時拿出來說嘴，但卻未曾走上決裂爭產之路。她認為，夫妻本是生命共同體，不該計較太多，也別害怕付出。

李蒨蓉如今回想起婚姻生活，認為就像是在倒吃甘蔗，雖然將房子賣掉成為租屋族，「現階段的我真心認為夫妻倆一起打拚奮鬥才是紮實的幸福。」而她也希望自己的例子能鼓勵到已婚的姊妹們。

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