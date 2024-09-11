《涼宮春日》平野綾一月才閃婚 驚爆家暴「吵到警察上門」認分居談離婚

日本知名聲優、歌手平野綾以《涼宮春日的憂鬱》等作品為人熟知，她今年一月才閃婚，和《假面騎士》演員谷口賢志共同宣布結婚喜訊，然後婚姻維持不到一年就傳婚變！

據日媒《週刊文春》報導，一位夫妻倆的共同友人透露兩人目前「已分居且正在談離婚」，並爆料兩人其實婚後開始同住便爭吵不斷，關係惡化更於4月底吵到連警察都上門關切。上個月兩人下班後分別返回不同住處，顯然正分居中。

《週刊文春》報導，夫妻倆6月開始談離婚，但互指對方施暴、惡言相向，離婚原因尚未達成共識。

而平野綾接受《週刊文春》訪問時坦承志分居中準備離婚，但對於是否家暴等細節因尚未完成離婚手續無法透露。谷口賢志則否認家暴，但也同樣認了分居且在協議離婚，其公司則表示這本是夫妻兩人之間的事，希望能和平落幕。

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