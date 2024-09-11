《涼宮春日》平野綾一月才閃婚 驚爆家暴「吵到警察上門」認分居談離婚
日本知名聲優、歌手平野綾以《涼宮春日的憂鬱》等作品為人熟知，她今年一月才閃婚，和《假面騎士》演員谷口賢志共同宣布結婚喜訊，然後婚姻維持不到一年就傳婚變！
據日媒《週刊文春》報導，一位夫妻倆的共同友人透露兩人目前「已分居且正在談離婚」，並爆料兩人其實婚後開始同住便爭吵不斷，關係惡化更於4月底吵到連警察都上門關切。上個月兩人下班後分別返回不同住處，顯然正分居中。
《週刊文春》報導，夫妻倆6月開始談離婚，但互指對方施暴、惡言相向，離婚原因尚未達成共識。
而平野綾接受《週刊文春》訪問時坦承志分居中準備離婚，但對於是否家暴等細節因尚未完成離婚手續無法透露。谷口賢志則否認家暴，但也同樣認了分居且在協議離婚，其公司則表示這本是夫妻兩人之間的事，希望能和平落幕。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
更多推薦
▪被公司直接無視！NewJeans力挺閔熙珍 不忍開直播全說了
▪小S「此時此刻」大膽性愛破尺度 金鐘成大遺珠！
▪謝瓊煖「鼓掌」大談姐弟戀 狂放作風網激喊：乾媽！
▪網紅小楊哥爆偷吃 21歲正妹小三傳懷孕 還被設局坐牢
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言