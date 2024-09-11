資深男星李海生「天皰瘡」全身皮膚潰爛 細菌感染病逝享壽83歲

香港資深演員李海生病逝，享壽83歲。

綜合港媒報導，演出多部香港經典影視劇的資深演員李海生，因全身長膿瘡，皮膚潰爛引發細菌感染，於9日在醫院病逝。

據《星島頭條》報導，李海生老婆透露他3個月先是手腳出現類似水泡的膿瘡，後來越長越多，就醫後被診斷為「天皰瘡」，主要為免疫系統出問題，無法根治。李海生病情迅速蔓延，無論西醫，抑或後期求助中醫皆無法有效控制，家人還特別請了護士幫李海生清洗傷口，但病情未見好轉，他全身皮膚潰爛流膿流血，痛到哀叫無法入睡。

李海生因病痛苦3個月，最終因細菌感染在醫院病逝。

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