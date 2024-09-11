記者馬郁雯揭柯文哲神秘帳冊遭「質疑陪睡」 三立新聞怒發聲明
三立新聞記者馬郁雯揭露民眾黨主席柯文哲神秘帳冊，而國民黨前立委蔡正元質疑她靠陪睡經營檢調路線。10日她在社群貼出三立新聞部聲明，表明支持記者追求真相的立場，也力挺記者提告。
0910三立新聞部聲明
追尋真相是媒體的天職，媒體對於司法案件報導，並不在偵查不公開規範範圍。根據偵查不公開作業辦法，係規範檢察官、檢察事務官、司法警察官、司法警察、辯護人、告訴代理人或其他於偵查程序依法執行職務之人員。
針對柯文哲主席等人涉入京華城與假帳一案，本屬社會高度矚目之公共事件，三立新聞與其他同業基於媒體天職探索真相、查證報導行為並無二致。本次關於USB帳目疑雲，同有多家媒體於第一時間關注報導，事涉公共利益，具報導正當性。
針對特定政治人物與名嘴以污衊字眼，踐踏扭曲記者採訪工作，是造謠，並具有性別歧視的高度惡意，對此，三立新聞嚴厲譴責，並支持記者以法律行動捍衛自身權益，三立新聞部也將給予協助，維護媒體記者採訪尊嚴。
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