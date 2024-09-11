記者馬郁雯揭柯文哲神秘帳冊遭「質疑陪睡」 三立新聞怒發聲明

珠寶商出身的周靄宏因熱愛饒舌音樂而決定自費做專輯因緣際會一腳踏入樂壇，至今砸下上千萬製作逾10首單曲及MV。近來他出國時被關進「小房間」，而身上帶著的52萬現金也全被沒收充公。

2024-09-10 21:58