2歲女兒傢俱店失控！蔡允潔自責喊「我不是一個好媽媽」

35歲女星蔡允潔2022年5月和與圈外男友Fraser（詹甫彥）結婚，育有1女「小福星」。近來她帶著女兒逛傢俱店卻遇到女兒失控，讓她相當自疚，認為自己不是個負責任的好媽媽。

蔡允潔近日在社群平台分享育兒日常，表示這幾天帶著孩子到傢俱店，才幾分鐘的時間女兒就將果汁翻倒在傢俱上，女兒還趁亂在店內奔跑，失控的情況讓她相當內疚，而她卻只能不斷向對方道歉。

蔡允潔事後發文回憶起這件事，感慨表示自己並不是一個好媽媽，而她也是在那一刻才意識到教育孩子的艱辛，並向網友們求助，希望網友們能分享育兒經驗。

發文一出，網友們紛紛在底下留言表示：「妳已經很棒了，不是擺爛不處理。」、「去那種大賣場我還是會放推車，避免他把人家東西用壞畢竟她這個年紀是半獸人，我只覺得當媽媽好累」、「別把小孩當小孩，做錯不一定要兇，但一定要嚴肅讓她知道，每次犯錯每次都要教」、「帶小孩心很累，同為是媽媽的我們只想說真的很棒了，加油」、「偉大的媽媽，妳的感受有小孩的懂」、「出門還是要帶輕便推車，不管他要不要坐都要帶」、「看了妳的文好有感觸！！！」

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