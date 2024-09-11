伊能靜揭「秦昊不讓她洗襪子」背後原因 網羨慕：遇到對的人
伊能靜與中國大陸男星秦昊結婚9年育有一女「米粒」，近來她在節目中分享夫妻倆的相處模式，讓許多網友不禁感嘆：「真的遇到對的人」。
伊能靜日參加大陸戀愛綜藝節目《我們戀愛吧》，在節目中分享起先認識秦昊的相處模式，她常跑到劇組去陪秦昊，甚至還主動幫秦昊洗襪子，但秦昊卻告訴她什麼也不需要做，讓她相當驚訝，「他說，沒事，妳就在這待著，妳愛幹嘛（就）幹嘛。」當時她才發現，原來秦昊最需要的是「陪伴」，而自己其實不需要去扮演賢妻良母的模樣。
影片一出，引來網友們熱議，「這就是遇到對的人，真的太幸福了」、「這樣子的夫妻關係才是最令人舒服的」、「感情就應該相互體諒相互陪伴著」、「遇到對的人才能這樣」、「好男人真的需要緣分才能遇到」；不過也有網友開玩笑地說：「這是有保姆的啊！沒有的話還不是自己或另一半洗」、「現在還有人給老公手洗襪子的人？」。
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