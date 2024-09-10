江蕙驚曝罹癌！方文琳曝她治療狀態 揭二姐抗癌9年選擇公開原因

江蕙國慶復出歌迷驚喜，但卻驚爆其實已抗癌9年，並透露當年強忍身體不適撐完25場演唱會，結束後檢驗確診罹癌，經歷手術、化療，逐漸康復，如今宣告回歸。而好友方文琳則透露江蕙選擇說出來的幕後原因。

方文琳於臉書曬出和「二姐」江蕙合照，表示江蕙一來報喜不報憂，且怕歌迷擔心難過，所以過往未說出口，不過因為有記者已聽到風聲，所以江蕙選擇透過自己統一發聲，也告知大家抗癌成功，要大家不要擔心。

方文琳於臉書透露當時看江蕙抗癌狀態，「她因為治療藥物的關係，身體以及臉都浮腫」，坦言當時忍不住抱著江蕙大哭一場，反而是江蕙笑著安慰她「哭啥啦，沒事了啊！」，方文琳閨密情大告白：「我的阿姐真的是很勇敢、很正面」、「她就是這麼的一人，我愛的姐。」

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