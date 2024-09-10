江蕙驚曝罹癌！方文琳曝她治療狀態 揭二姐抗癌9年選擇公開原因
江蕙國慶復出歌迷驚喜，但卻驚爆其實已抗癌9年，並透露當年強忍身體不適撐完25場演唱會，結束後檢驗確診罹癌，經歷手術、化療，逐漸康復，如今宣告回歸。而好友方文琳則透露江蕙選擇說出來的幕後原因。
方文琳於臉書曬出和「二姐」江蕙合照，表示江蕙一來報喜不報憂，且怕歌迷擔心難過，所以過往未說出口，不過因為有記者已聽到風聲，所以江蕙選擇透過自己統一發聲，也告知大家抗癌成功，要大家不要擔心。
方文琳於臉書透露當時看江蕙抗癌狀態，「她因為治療藥物的關係，身體以及臉都浮腫」，坦言當時忍不住抱著江蕙大哭一場，反而是江蕙笑著安慰她「哭啥啦，沒事了啊！」，方文琳閨密情大告白：「我的阿姐真的是很勇敢、很正面」、「她就是這麼的一人，我愛的姐。」
更多推薦
▪劉德華出事了！舞台冒黑洞踩空重摔 傷勢曝光
▪成大校花「雪白牛奶肌」太吸睛 鹿希派也心動了
▪「鹿鼎記」女星慘「被下藥」消失6年 狂減20kg驚豔復出
▪曾之喬曝懷孕喜訊後曬新照 深V裸背仙到發光
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言