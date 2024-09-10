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席琳娜與音樂人男友甜蜜蜜 吐「無法懷孕生子」考慮領養

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
席琳娜去年公開與音樂人班尼布蘭柯戀情。圖／截自IG／selenagomez
席琳娜去年公開與音樂人班尼布蘭柯戀情。圖／截自IG／selenagomez

美國小天后席琳娜（Selena Gomez）近期接受《Vanity Fair》雜誌訪問，自曝因健康問題無法自己生孩子，考慮領養，成為話題。

席琳娜因全身紅斑性狼瘡導致腎功能嚴重受損，接受好友法蘭西亞瑞莎捐腎保命，但仍需長期服用藥物，此外，她還受心理疾病所擾。近期她受訪談到自身健康狀況，坦言若懷孕恐會危及自身及寶寶的生命，等同於宣告她「不能懷孕生子」。

席琳娜坦言無法自己懷孕生子很難過，但她提到當今還有其他方法可能成為母親，考慮領養小孩，也提到代孕可能性。

而她去年公開與音樂人班尼布蘭柯（Benny Blanco）戀情，不時在社群大方放閃，她表示即便結婚也不會冠夫姓，她依舊會是席琳娜戈梅茲。

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