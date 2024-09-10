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范瑞君喝咖啡喝到進急診 「連跑三間醫院」病況才緩解

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
范瑞君突然發文透露自己喝咖啡喝到掛急診，看了三間醫院病況才緩解。 圖/摘自臉書
范瑞君突然發文透露自己喝咖啡喝到掛急診，看了三間醫院病況才緩解。 圖/摘自臉書

范瑞君去年以電視電影「額外旅程」拿下金鐘女配角獎，戲劇科班出身的她，演技精湛備受肯定。今（20）日突然傳出她喝咖啡喝到掛急診，跑了三間醫院才獲救。

范瑞君今天一早在臉書發文，透露前兩天忘了出門前已喝了咖啡，在工作時又不知不覺地喝了兩杯咖啡，工作結束後卻突然感到心悸、呼吸不到空氣，勉強挺著身子走到停車場牽車。她進了車子後，卻仍發現呼吸不太到空氣，當下開始頭昏眼花，「我一直提醒自己要打起精神，一邊努力吸氣」，接著開始爆汗、兩手突然麻掉。

由於當時正值下班車潮，她焦急地想尋找路邊停靠處，最後緊急紅線靠邊，下車後就進嬰幼品店求救，「先討了個座位坐著，口乾舌燥想要杯水喝，但大哥說沒有水，一點都沒舒緩。」她詢問店員最近醫院在哪，這才發現醫院在對面，「因為太不舒服了，毅然努力緩步的走到醫院門口問急診室在那裡，警衛大哥趕緊用輪椅將我推到急診室」，護理師看到她的症狀則認為她是換氣過度，並要她用塑膠袋慢慢呼吸，手麻和爆汗才隨即緩解。

此時，她卻仍感到心悸，又發現所在醫院是婦產科的醫院，她則緊接著前往另一間醫院急漲，一直到了第三間醫院打點滴後才恢復正常。如今想起這段驚悚過程，她心有餘悸地說：「結論，好昂貴的免費咖啡啊」，還不忘自嘲：「「結論，好昂貴的免費咖啡啊」。

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