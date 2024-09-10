晚安小雞入獄半年！千字手寫信曝「飛柬埔寨造假」原因

網紅晚安小雞今年2月在柬埔寨自導自演造假影片，被當地警方逮捕，隨後也火速被判刑2年，如今他已入獄7個月，昨（9）日再度曝光他的近況，更揭露當初飛柬埔寨造假的原因。

晚安小雞昨天在臉書曝光獄中親筆信，信中他提到當時飛柬埔寨造假的原因，解釋因他決定想完成一件事情就會去完成它，而恰巧當時正逢臉書粉絲專頁被救回來，「在流量低迷的重建期，我唯一想到能讓人數，快速回升的方法，這個方法既危險又是唯一的方法，但結局是我錯了。」

晚安小雞坦言，如今受苦受難都不怕，這一切後果都是他自找的，不僅時間付出慘痛代價，經濟也損失慘重還負債，但老婆卻要陪著他承受這一切，甚至還被切割、落井下石。對此，他則樂觀看待，「或許這是上天給我的考驗及磨練，讓我跌倒這麼多次。」更稱出獄後一定會好好做直播，不再讓任何人擔心，也會努力賺錢買房。

商品推薦