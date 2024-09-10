男星過海關被捕「52萬現金被充公」 親還原內幕

珠寶商出身的周靄宏因熱愛饒舌音樂而決定自費做專輯因緣際會一腳踏入樂壇，至今砸下上千萬製作逾10首單曲及MV。近來他出國時被關進「小房間」，而身上帶著的52萬現金也全被沒收充公。

周靄宏昨（9）日在臉書發文，表示不知道出國攜帶現金要申報，而過海關時突然被帶到小房間，身上的52萬元全都被充公，事後他則PO出拿著一整疊千元鈔、關務署緝獲資訊白板的照片，無奈寫下：「貢獻國庫520,000新台幣，買個經驗，不便宜。」此外，他還透露前一天吃了活蝦，但在出關時被帶進去小房間時因為緊急想上廁所，但由於廁所在外面，對方以為他想溜走，於是三個人大陣仗一路跟隨他到廁所。

周靄宏日前曾分享拍攝抖音短影片半年心得所寫成的歌曲，找唱片公司合作，才發現歌手的行銷費用不是小數目，發行約20首歌就花了2500萬元，日前靠KKBOX版稅收入近4000元，坦言如今注重開源節流，「以前會想買名牌，現在買淘寶貨就很知足。」

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