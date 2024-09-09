火星人布魯諾剛唱完 魔力紅2025年情人節接力唱進高雄世運
火星人布魯諾剛結束兩場高雄世運演出，搖滾天團 Maroon 5（魔⼒紅）接力宣布將在明年2⽉14⽇情⼈節帶著全新巡演「Maroon 5 Asia 2025 –Kaohsiung」再次重返⾼雄世運主場館，創下「⾸⽀⻄洋樂團，⼆度登上世運主場開唱」紀錄。
睽違六年，魔力紅特地選在2⽉14⽇要與歌迷共度情⼈節，被封為是 2025 最浪漫⼀場的演唱會。他們亞洲巡演將唱遍⾺尼拉、雅加達、曼⾕、東京、吉隆坡以及在⻄洋情⼈節壓軸登場的⾼雄世運主場，這不僅是⼀次⾳樂盛宴，更是魔力紅與台灣歌迷的浪漫約會。
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