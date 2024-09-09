張惠妹12月唱大巨蛋進度曝光 經紀人全說了
天后張惠妹（阿妹）屢創紀錄，升級改版的「ASMR MAX」世界巡演前晚移師上海體育場，連續２場吸引16萬人朝聖，接下來仍會繼續進行巡演，12月若按計畫登上台北大巨蛋開唱，將會榮登華語女歌手第一人，對此阿妹的經紀人陳鎮川（川哥）回應「等房東的好消息」。
「ASMR MAX」為「ASMR」世界巡演的2.0版，歌單、視覺、舞台都有變化，以戶外體育場為主的場地，正是阿妹最擅長的領域，她散發與生俱來的魅力率領全場盡情狂歡，如川哥所言「比較原汁原味的張惠妹，很野、很狂」，也是2.0版的最大亮點。
而據歌迷統計，阿妹的生涯售票演唱會場次屢屢衝破天花板新高，前晚跨越第400場，昨晚累計來到生涯第401場演唱會，成為華語女歌手之冠，風光無比。
先前傳出阿妹鎖定大巨蛋跨年檔檔期，川哥受訪時表示「再給我們一點點時間」，並未正面否認，而台北大巨蛋上月底剛通過舉辦非運動賽事活動的認證，顯見無論是申請場地、規劃演出等等後續仍需作業時間。屆時仍會考慮沿用實名制嗎？川哥表示可能不會。
接著阿妹陸續前往大陸瀋陽、青島、廣西開唱，川哥更透露阿妹的新專輯進度，「有聽了demo，但一直收不到歌，沒有讓她很興奮的歌」，他直言因為想要有所突破並要滿足歌迷期待，還得考量作品是否適合自己，導致包袱就會越來越大，漸漸地就一直收不到適合的歌曲。
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