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辭掉工作返台陪小孩 歐漢聲嘆「結果還不是離婚」

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
歐漢聲拿離婚自嘲。圖／中天提供
歐漢聲拿離婚自嘲。圖／中天提供

中天綜合台「小明星大跟班」日前討論「說話是一門藝術！說了傷感情、不說又好難忍」的主題，藝人楊皓如說話心直口快，曾傷了老公的自尊心：「一家四口出國很貴，老公就常說『小孩送安親班就好』，我講了一句『企業家沒時間陪小孩我可以接受，你除了有時間還有什麼』？」代班主持人歐漢聲聽了直搖頭，楊皓如則解釋她的意思其實是指給小孩陪伴和成長回憶很重要，但歐漢聲認為維繫家庭關係並不是只有一昧的陪伴：「妳說要花時間陪伴，我毅然決然辭掉工作回來陪家人跟小孩，我都已經顧到這樣了，結果還不是離婚。」

Eason因說錯話得罪主持人慘被節目封殺：「節目要分組PK遊戲，主持人跟某個來賓那組一直贏，我很氣，講話就開始不經大腦，我酸他們默契這麼好一定有一腿，還脫口而出『他們就像表兄弟』，我沒意識到說錯什麼，但當時全場一片安靜。」直到被製作單位提醒，Eason才知道事情大條。

李明川做效果沒拿捏好分寸丟了百萬代言：「那次錄影有塑身衣的置入，女明星在講自己的困擾，我順著話題說『沒腰線的人，就是對生活沒節制、沒羞恥心』，播出後所有女權、兩性團體都來砲轟，廠商怕被炎上就不合作，不然當時的代言只差簽字而已。」同場來賓楊晨熙聽完感同身受，因為她也遇過類似的狀況：「跟廠商老闆聊天，我看到他是個白髮蒼蒼的老人，就覺得很慈祥，他聊到我爸看起來很年輕，我自豪地說『我也覺得我爸很厲害，80幾歲1根白頭髮都沒有』，然後話題就突然凍結。」事後對方一直推遲簽約時間，楊晨熙才發現自己似乎不小心戳中老闆痛處。

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