許光漢放假離營直奔酒吧！憂恐違反軍紀 軍方做出回應

許光漢低調入伍16天後，因為表現良好，獲得6小時榮譽假，6日中午他可以提前離營，面對媒體詢問，只希望外界可以讓他低調服役。當晚他被媒體跟拍到，到一間酒吧與朋友聚會，被疑恐違反軍紀。

據「CTWANT」報導，許光漢提早離營後，當天晚上來到台北一間酒吧與朋友相聚，離開時發現有媒體跟拍，還讓友人使出調虎離山之計，順利脫身，不過因為依照國軍官兵強化離營教育宣教卡上所述，一般軍紀要求嚴禁涉足舞廳、酒吧（酒廊）、酒家及有女陪侍之卡拉０Ｋ餐廳、ＫＴＶ、色情理髮 廳、茶室、咖啡廳與賭博性電玩等不法及易肇生危安事件之場所。所以許光漢出現在酒吧聚會，不免讓外界擔心是否違反軍紀。

而「三立新聞網」則報導指出，成功嶺訓管中心對此回應，許光漢涉足的場所，比較像是餐廳，且只是與親友聚會，沒有前往有爭議性的不良聲色場所，所以未違反相關規定。

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