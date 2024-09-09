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愛雅結婚將滿2年 首公開老公「正面高清照」年底補辦婚宴

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
愛雅首次公開老公正面照。 圖／擷自臉書
愛雅首次公開老公正面照。 圖／擷自臉書

愛雅2022年9月與舊愛登記結婚成為人妻，不過她始終沒有讓老公的長相，曬合照時都會用圖案把老公臉遮住，終於在結婚將滿2年時，公開了老公的「真面目」。

愛雅與老公認識超過15年，多年前曾交往過，分手後就未再聯絡，直到2021年因為愛雅媽媽過世，因為愛雅手機號碼15年來都未換過，男方主動傳訊關心，才又舊情復燃，並修成正果。8日深夜愛雅在社群發文感謝老公在結婚近2年來，仍是很寵她，一手包辦煮飯洗碗、洗衣擦地等瑣事，甚至還接送她上下班，因為老公對她說「日常的瑣碎，是我愛妳的方式」。

愛雅與老公不僅是夫妻，也是共同創業的同事，一起生活、一起創業，有的是更多機會產生摩擦，在雙方步調不一致時，老公會不時的回頭看她是否有跟上，帶著她從小公主變成大女主。因此在她的世界裡，老公是白馬王子、更是超級英雄。鄰近兩週年的結婚紀念日，老公再次問「妳願意嫁給我嗎？」愛雅也高喊「我願意！」

愛雅的父母在前幾年相繼離世，老公有見曾見過岳母，深知媽媽希望她能有個美好的婚禮，因此在今年底兩人將會補辦婚宴，網友也都紛紛獻上祝福。

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