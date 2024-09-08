直播大賺7位數！徐小可賣新店豪宅 阿Ben得知售價怒斥：做慈善？

活動主角直播教母KK今天帶著徐小可、Makiyo、王宥忻和多名直播主一起出席「破風者」直播培育記者會，分享賺錢心法。徐小可先前創下一場直播業績7位數的成績，現在舉家搬到台中，為了孩子的教育孟母三遷。Makiyo也在找房，想搬回台北靠近日僑學校的地方，方便孩子未來雙語學習。

徐小可為了給孩子更好的自學環境，決定舉家搬到台中，原本住在新店的130坪豪宅正準備出售。徐小可當初含裝潢大概花了5800萬，阿Ben得知她的期望售價，忍不住怒斥「是在做慈善嗎」，因為實在低於行情價。

徐小可說，她只希望新的買主可以保留她在家裡裝潢的巨大十字架，相信可以等到有緣人。Makiyo剛好最近正在搬家，立刻被拱說可以接手徐小可的房子。但Makiyo說百坪空間太大，母子倆不用那麼大的房子，之後考慮先租屋。

先前Makiyo就接觸過直播帶貨，成為單親媽媽後持續透過直播賺錢養家。她坦言為了照顧小孩失去不少賺錢機會，希望能向直播教母學習，開創不同的賺錢模式。

徐小可已經搬到台中。記者沈昱嘉／攝影

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