直播大賺7位數！徐小可賣新店豪宅 阿Ben得知售價怒斥：做慈善？

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
徐小可和Makiyo先後投入直播界。記者沈昱嘉／攝影
徐小可和Makiyo先後投入直播界。記者沈昱嘉／攝影

活動主角直播教母KK今天帶著徐小可Makiyo王宥忻和多名直播主一起出席「破風者」直播培育記者會，分享賺錢心法。徐小可先前創下一場直播業績7位數的成績，現在舉家搬到台中，為了孩子的教育孟母三遷。Makiyo也在找房，想搬回台北靠近日僑學校的地方，方便孩子未來雙語學習。

徐小可為了給孩子更好的自學環境，決定舉家搬到台中，原本住在新店的130坪豪宅正準備出售。徐小可當初含裝潢大概花了5800萬，阿Ben得知她的期望售價，忍不住怒斥「是在做慈善嗎」，因為實在低於行情價。

徐小可說，她只希望新的買主可以保留她在家裡裝潢的巨大十字架，相信可以等到有緣人。Makiyo剛好最近正在搬家，立刻被拱說可以接手徐小可的房子。但Makiyo說百坪空間太大，母子倆不用那麼大的房子，之後考慮先租屋。

先前Makiyo就接觸過直播帶貨，成為單親媽媽後持續透過直播賺錢養家。她坦言為了照顧小孩失去不少賺錢機會，希望能向直播教母學習，開創不同的賺錢模式。

徐小可已經搬到台中。記者沈昱嘉／攝影
徐小可已經搬到台中。記者沈昱嘉／攝影

延伸閱讀

恭喜！吳姍儒順利生下第二胎 女兒萌照曝光了

偷吃醜聞後首露面！江坤俊「旋風逃竄」極速快閃

獨／健身房經營8年「每個月都賠錢」 何守正認：自己把鈔票往外推

專訪／立威廉帶84歲媽遊澳 嘆恐「最後一次」真正原因

相關新聞

直播大賺7位數！徐小可賣新店豪宅 阿Ben得知售價怒斥：做慈善？

活動主角直播教母KK今天帶著徐小可、Makiyo、王宥忻和多名直播主一起出席「破風者」直播培育記者會，分享賺錢心法。徐小...

郭子乾昔穿「9487」囚服模仿柯文哲：人生沒有如果...網：神預言

郭子乾模仿政治人物有一套，如今柯文哲因涉京華城案遭到台北地方法院羈押禁見，昔日郭子乾在綜藝《瘋神無雙》中穿著囚服模仿柯文哲的畫面被網友翻出...

方大同神隱2年露面了！曝健康狀況親闢謠：我不是農人

音樂才子方大同2前推出單曲後突然消失螢光幕前，期間不時有網友好奇發文「方大同怎麼了？」、「方大同跑去哪了？」，一度傳出他轉行務農...

胡文英曬上空辣照 多次同框鄧佳華被問「合拍AV真假？」親解答

有網友提起她和網紅鄧佳華同框以及曾答應拍攝《華根上英》一事，直言「可是你跟鄧佳華拍偏」、「沒興趣了」，還問道「影片到底真還是假...

汪建民化療9次奏效！曝好消息「腫瘤變小」

汪建民日前驚傳罹患肺腺癌第四期，接受多次化療體重暴瘦12公斤，且癌細胞擴散至骨頭及腦部等處。汪建民近日錄製「聚焦2.0」...

Linkin Park 聯合公園宣佈回歸！主唱查斯特離世7年 新主唱曝光

美國搖滾天團「聯合公園」曾創造無數搖滾經典，更多次來台演唱，但在主唱查斯特班寧頓於2017年身亡之後一切行程停擺，團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。