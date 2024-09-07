郭子乾昔穿「9487」囚服模仿柯文哲：人生沒有如果...網：神預言

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
郭子乾模仿柯文哲。圖／截自YouTube／台灣爆笑短劇
郭子乾模仿柯文哲。圖／截自YouTube／台灣爆笑短劇

郭子乾模仿政治人物有一套，如今柯文哲因涉京華城案遭到台北地方法院羈押禁見，昔日郭子乾在綜藝《瘋神無雙》中穿著囚服模仿柯文哲的畫面被網友翻出，直呼「原來阿北的監獄日誌，封（瘋）神早演了」。

網友5日於Threads分享一段郭子乾在綜藝《瘋神無雙》模仿柯文哲的片段，他在節目中挑戰無台詞即興演出，先是無尊模仿柯文哲，被黃鐙輝指郭子乾才像，接著穿著「9487」囚服的郭子乾便說道：「人生喔 沒有如果，只有結果跟後果。這國家最大的悲哀，就是喔 對的事情大家都知道，可以每天大家但都在做錯的事情。」旁人直呼「他比較像」，節目組則打上字幕「相似度100%」。而除了模仿柯文哲，郭子乾也重現過往經典人物李濤、蘇貞昌，展現超強模仿能力。

網友看到昔日郭子乾模仿柯文哲片段，直呼「郭哥根本是超越了，比本尊像」、「好強，怎麼連聲音都有辦法這麼像」、「郭哥神預言」、「第一代模仿阿北的人」、「連編號都很傳神」、「太地獄了吧」。

（※提醒您：被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪）

網友挖出昔日郭子乾模仿柯文哲畫面。圖／截自Ｘ
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