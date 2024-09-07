方大同神隱2年露面了！曝健康狀況親闢謠：我不是農人
音樂才子方大同2年前推出單曲後突然消失螢光幕前，期間不時有網友好奇發文「方大同怎麼了？」、「方大同跑去哪了？」，一度傳出他轉行務農，直到今年7月14日他41歲時發文宣布將推出新專輯，而一句「從抱恙的日子走上了康復之路」，亦透露身體健康曾出狀況，6日，他再分享新影片，澄清「我不是農人」。
方大同7月透露現況，上個月則預先公布新單曲〈才二十三〉歌詞內容，讓歌迷相當期待，隨後他開心表示期待分享更多新專輯資訊給大家，不過他當時雖分享近況但仍舊未露面。
6日，方大同以影片方式和大家分享製作新專輯的感想，也終於露面，本就偏瘦的他看來更消瘦了，不過精神狀況佳，他透露之前因為生病處於閉關狀態，目前在康復的路上，而這段時間也有很多靈感，激發了他製作新專輯《夢想家》的想法，坦言是個挑戰。最後，他表示要澄清一件事，接著鄭重說出：「我不是農人」，顯然網路傳聞他也都知道。
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