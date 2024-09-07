快訊

北檢辦柯文哲遭質疑 她酸天下第一檢淪「天下第一大嘴巴」

方大同神隱2年露面了！曝健康狀況親闢謠：我不是農人

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
方大同露面曝現況，預告發新專輯。圖／截自IG／soulboykhalilfong
方大同露面曝現況，預告發新專輯。圖／截自IG／soulboykhalilfong

音樂才子方大同2年前推出單曲後突然消失螢光幕前，期間不時有網友好奇發文「方大同怎麼了？」、「方大同跑去哪了？」，一度傳出他轉行務農，直到今年7月14日他41歲時發文宣布將推出新專輯，而一句「從抱恙的日子走上了康復之路」，亦透露身體健康曾出狀況，6日，他再分享新影片，澄清「我不是農人」。

方大同7月透露現況，上個月則預先公布新單曲〈才二十三〉歌詞內容，讓歌迷相當期待，隨後他開心表示期待分享更多新專輯資訊給大家，不過他當時雖分享近況但仍舊未露面。

6日，方大同以影片方式和大家分享製作新專輯的感想，也終於露面，本就偏瘦的他看來更消瘦了，不過精神狀況佳，他透露之前因為生病處於閉關狀態，目前在康復的路上，而這段時間也有很多靈感，激發了他製作新專輯《夢想家》的想法，坦言是個挑戰。最後，他表示要澄清一件事，接著鄭重說出：「我不是農人」，顯然網路傳聞他也都知道。

編輯推薦

方大同露面曝現況，預告發新專輯。圖／截自IG／soulboykhalilfong
方大同露面曝現況，預告發新專輯。圖／截自IG／soulboykhalilfong

相關新聞

方大同神隱2年露面了！曝健康狀況親闢謠：我不是農人

音樂才子方大同2前推出單曲後突然消失螢光幕前，期間不時有網友好奇發文「方大同怎麼了？」、「方大同跑去哪了？」，一度傳出他轉行務農...

胡文英曬上空辣照 多次同框鄧佳華被問「合拍AV真假？」親解答

有網友提起她和網紅鄧佳華同框以及曾答應拍攝《華根上英》一事，直言「可是你跟鄧佳華拍偏」、「沒興趣了」，還問道「影片到底真還是假...

汪建民化療9次奏效！曝好消息「腫瘤變小」

汪建民日前驚傳罹患肺腺癌第四期，接受多次化療體重暴瘦12公斤，且癌細胞擴散至骨頭及腦部等處。汪建民近日錄製「聚焦2.0」...

Linkin Park 聯合公園宣佈回歸！主唱查斯特離世7年 新主唱曝光

美國搖滾天團「聯合公園」曾創造無數搖滾經典，更多次來台演唱，但在主唱查斯特班寧頓於2017年身亡之後一切行程停擺，團...

帥兒「德德」18歲生日！鄭運鵬首回應結婚傳聞：我不是先上車後補票

有「台版車銀優」美名的前立委鄭運鵬之子德德18歲了。德德4日發文宣布「成年啦，今天開始我是大人了！」，並祝自己18歲生日快樂。昨（5）日鄭運鵬突然談起當年結婚的趣聞，強調「我不是先上車後補票」。

《型男大主廚》曾國城「夜市插隊」？ 節目公開畫面打臉

美食節目出外景最怕碰到被人質疑插隊！7月有網友爆料，《型男大主廚》節目在夜市錄影卻當場插隊，而主持人正是曾國城，當時節目組小編立刻出面致歉。如今節目播出，畫面曝光後引發熱議！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。